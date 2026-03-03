Сергей Собянин рассказал о реконструкции Воробьевского путепровода

По окончании работ будет улучшена транспортная доступность таких важных городских объектов, как спортивный комплекс «Воробьевы горы», олимпийский комплекс «Лужники», Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский дворец пионеров и многих других.

Завершить комплексную реконструкцию Воробьевского путепровода планируется осенью 2026 года. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

«Объект расположен на пересечении проспекта Вернадского с улицей Косыгина. Он построен еще в 1958 году и спустя почти 70 лет интенсивной эксплуатации, конечно, перестал отвечать современным требованиям безопасности и качества транспортной инфраструктуры города», — отметил Мэр Москвы.

Длина Воробьевского путепровода — около 65 метров, высота — примерно семь метров. Ширина моста в осях перил — 70,5 метра, в том числе проезжая часть — 53 метра и два тротуара по 8,75 метра.

Для движения автотранспорта организовано девять полос: пять из них по улице Косыгина в направлении Ленинского проспекта и четыре в направлении Мичуринского проспекта.

Работы проводятся в рамках программы повышения надежности и продления сроков службы объектов транспортной инфраструктуры. В ходе ее реализации с 2012 по 2025 год комплексно реконструировали около 60 мостовых сооружений. В частности, в 2025 году были завершены работы на семи объектах, в их числе Ростокинский акведук, Сколковский мост, автодорожные путепроводы Косино — МКАД, Владычино — Крутицы, Коксогазовый, Краснопресненский и эстакада Варшавская — МКАД.

Обновление Воробьевского путепровода

За почти 70 лет интенсивной эксплуатации Воробьевский путепровод перестал отвечать современным требованиям безопасности и качества, которые предъявляются к городским объектам транспортной инфраструктуры. В 2024 году по поручению Сергея Собянина было проведено обследование, выявившее ряд серьезных дефектов мостового сооружения, среди которых разрушение бетона и образование сталактитов по плите проезжей части между балок, обнажение и коррозия арматуры, просадка плит укрепления насыпи опор путепровода.

С учетом этих результатов разработали проект комплексной реконструкции путепровода, который стал продолжением программы обновления прилегающих магистралей: улицы Косыгина, Комсомольского проспекта и проспекта Вернадского. К работам приступили в августе 2025 года.

Проект реконструкции включает полную замену существующих балок на сборное железобетонное пролетное строение, которое в поперечном сечении будет состоять из 46 балок. Также специалисты усилят стойки промежуточных опор и заменят ригели всех опор, конструкции мостового полотна, барьерного и перильного ограждений, проведут переустройство подпорных стен, обновят деформационные швы и укрепят конусы.

Во время проведения работ путепровод остается доступным для пешеходов, автомобилей и наземного городского транспорта.

«Важно, что даже в период работ путепровод не закрывается полностью. Открыто по две полосы в каждую сторону, движение сохранено и в подмостовом пространстве на проспекте Вернадского», — добавил Сергей Собянин.

На данный момент строительная готовность объекта составляет 33 процента. В результате реконструкции Воробьевского путепровода улучшится транспортная доступность важных городских объектов, в числе которых спортивный комплекс «Воробьевы горы», олимпийский комплекс «Лужники», Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский дворец пионеров и многие другие.

Согласно расчетам специалистов следующий крупный ремонт сооружения может потребоваться не ранее чем через 25 лет.

Реконструкция мостов и путепроводов

За состоянием Воробьевского путепровода следят специалисты ГБУ «Гормост» — одной из крупнейших в России организаций по эксплуатации искусственных сооружений. В ее ведении находится 2349 городских объектов, включая более 1020 мостов, путепроводов и эстакад, в том числе надземных пешеходных переходов.

С 2011 по 2025 год Гормост реконструировал около 60 мостовых сооружений. В 2026 году запланированы работы на путепроводах Новокаширский — МКАД, Минск-1, на Кузьминском, Ростокинском, Щелковском, Горбатом и Волоколамских путепроводах, а также на ряде мостов в ТиНАО и других инженерных сооружениях.