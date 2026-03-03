«Мосбилет» приглашает в театр «Около дома Станиславского»

Театр «Около дома Станиславского» приглашает на постановки, посвященные феномену русской тоски, — от классических произведений до нового прочтения.

6 марта в 19:00 состоится показ спектакля «Чевенгур» режиссера Юрия Погребничко по мотивам одноименного романа Андрея Платонова. Он дополнен рассказом Эрнеста Хемингуэя «Убийцы».

7 марта в 19:00 в это же время можно открыть для себя жанр ностальгического кабаре в спектакле «Русская тоска» Это ностальгическое кабаре, нечто родственное примитивизму Нико Пиросмани, только перенесенное на сцену.

15 марта и 10 апреля зрителей приглашают на реконструкцию концерта деятелей эстрады «Перед киносеансом» в постановке Юрия Погребничко и Лилии Загорской с Натальей Рожковой в главной роли.

18 марта и 22 апреля можно увидеть спектакль по пьесе драматурга Дмитрия Данилова «Человек из Подольска». На сцене театра жанр социальной драмы, в котором написано произведение, трансформируется в философскую притчу.

Спектакль «Только тот холодный осенний вечер» пройдет 22 марта и 5 апреля по двум рассказам Ивана Бунина «Холодная осень» и «Мадрид», написанных в 1944 году на Лазурном Берегу.

27 марта и 17 апреля зрителям представят спектакль в уникальном жанре ностальгически-метафизического кабаре «Магадан/кабаре». Музыкальные композиции выстраиваются в сюжет о любви, Родине, мечте, достоинстве, надежде и смысле жизни.

25 марта и 3 апреля состоится спектакль «Забыть или больше не жить» по текстам А.П. Чехова: рассказам и сценам из «Чайки», «Трех сестер» и «Вишневого сада», передает сайт мэра Москвы.

Приобрести билеты на все постановки можно в сервисе «Мосбилет».

