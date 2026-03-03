Бесплатная лекция о первых боях Великой Отечественной в Белоруссии пройдет в Музее Победы

4 марта в Музее Победы пройдет бесплатная историческая лекция «Июньский гром». Занятие состоится в рамках «Открытого лектория» для подготовки к Международной историко-просветительской патриотической акции «Диктант Победы».

Присоединиться к научной встрече смогут все желающие (необходима предварительная регистрация).

Лекция будет посвящена Белорусской стратегической оборонительной операции (22 июня – 9 июля 1941 года). Слушатели узнают об одном из первых и наиболее драматичных этапов Великой Отечественной войны, когда войска Западного фронта приняли на себя главный удар врага, в упорных боях сорвав его планы на лёгкую победу. Занятие в Музее Победы проведет ведущий научный сотрудник Института военной истории, кандидат исторических наук Валерий Борисович Маковский.

— Посетителям расскажут о начальном периоде войны — силах и планах сторон, главных боях и подвигах защитников нашей страны, — подчеркнули в Музее Победы.

Всего в рамках подготовки к диктанту в музее на Поклонной горе состоятся 7 лекций о важнейших военных операциях 1941 года. Проект реализуют организационный комитет «НАША ПОБЕДА», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке Рособрнадзора, Россотрудничества, Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Российского Союза ветеранов. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Начало лекции 4 марта в 16:00. Площадь Победы, дом 3. Зал Единства.