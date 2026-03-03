Сергей Собянин поздравил Михаила Мишустина с юбилеем

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения председателя правительства России Михаила Мишустина. Свои пожелания во вторник, 3 марта, он передал в мессенджере MAX.

© Вечерняя Москва

— Глубоко признателен за постоянную поддержку планов развития Москвы и огромную роль в их реализации. Высоко ценю надежность в совместной работе. Убежден, что ваши знания, талант, опыт, авторитет и впредь будут способствовать эффективному решению масштабных государственных задач, — написал он в публикации.

Глава города также пожелал политику крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо России.

Ранее мэр столицы также поздравил ветеранов, военнослужащих и участников специальной военной операции с Днем защитника Отечества. По его словам, город чтит героизм творцов Великой Победы 1945 года, защитивших родную землю и принесших мир народам мира, а также гордится подвигами участников СВО.

Кроме того, Собянин поздравил московских ученых,

исследователей и научных работников с Днем российской науки. По его словам, сегодня Москва — крупнейший центр исследований и прикладных разработок. Здесь создали космический центр, научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы», технопарки и лаборатории.