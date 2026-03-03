Назван срок исчезновения снега в Москве

Снег в Москве может исчезнуть к началу апреля. Об этом в беседе с агентством ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

В течение марта снежный покров, по прогнозам синоптика, продолжит увеличиваться, хотя и вероятность того, что к апрелю он уже сойдет, Макарова не исключает.

«Есть, конечно, вероятность, отличная от нуля, но трудно сказать, потому что еще месяц впереди», — отметила она.

Температура в марте, по ее расчетам, будет держаться около средних значений, но выше климатической нормы, что позволяет допускать, что за месяц снег успеет растаять.

Ранее о сроке полного схода снега в Москве высказалась главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее оценкам, снег в столице растает в первой декаде апреля, поскольку в течение марта сильные снегопады еще могут вернуться.

При этом половодье в Москве может быть довольно активным. С учетом высоты снежного покрова и осенней переувлажненности земли в столице может натаять около пяти миллионов кубометров воды, что равноценно 2000 олимпийских бассейнов.