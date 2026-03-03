Сергунина: Москва и Пекин провели перекрестные культурные фестивали

Фестиваль «Китайский Новый год в Москве» официально завершился — он длился с 16 февраля по 1 марта и объединил более 60 площадок: от Манежной площади до Музея Москвы. Об этом во вторник, 3 марта, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

— В этом году столицы России и Китая встретили весну вместе, организовав перекрестные культурные фестивали. Жителей и гостей Пекина приглашали на празднование Масленицы. Одновременно в Москве проходили мероприятия в честь Нового года по восточному календарю, — добавила она.

Главной локацией проекта стала Манежная площадь — там москвичи и гости столицы могли посмотреть постановки артистов из провинций Поднебесной, присоединиться к квестам, создать музыкальные инструменты тангу и красные конверты хунбао для подарков и пожеланий.

На других площадках программа тоже была разнообразной — она включала чайные церемонии, чемпионат по китайским настольным играм и международные выставки. Проект организовало правительство Москвы при поддержке МИД России и китайского посольства в России.

Масленицу в этом году тоже отпраздновали не только в столице, но и в Пекине. Фестиваль прошел с 19 по 22 февраля. Для посетителей подготовили музыкальные и вокальные номера, мастер-классы и блины с разными начинками. Всем желающим предлагали прогуляться по Москве и увидеть ее достопримечательности.

На заснеженных склонах Москвы 28 февраля также прошел 15-й юбилейный фестиваль «Энерджи Горы», собрав модных артистов и всех поклонников активного отдыха. Десятки лыжников и сноубордистов в фирменных джерси одновременно стартовали со склона, выстроившись в живую красную ленту.