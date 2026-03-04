Активное таяние снега в Москве приостановилось

В столице приостановилось таяние снега, высота снежного покрова за последние сутки уменьшилась на 1 см и составляет 51 см. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Окончание первой весенней оттепели сказалось на замедлении темпов убыли снежного покрова. По данным базовой метеостанции столицы, ВДНХ, высота снежного покрова за последние сутки уменьшилась на 1 см и составляет 51 см. На других метеостанциях мегаполиса снега от 51 см в Тушино (минус 5 см за сутки), до 54 см на Балчуге (минус 3 см за сутки) и до 61 см в МГУ (без изменений)», – говорится в сообщении.

По словам синоптика, на территории Московской области снежным лидером остается Кашира, там высота сугробов за сутки даже увеличилась на 1 см и составляет 71 см. Меньше всего снега в Клину – 41 см (минус 1 см за сутки).