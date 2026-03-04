$77.6190.31

Синоптик Леус: Активное таяние снега в Москве приостановилось

Агентство «Москва»иещё 3

В столице приостановилось таяние снега, высота снежного покрова за последние сутки уменьшилась на 1 см и составляет 51 см. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Активное таяние снега в Москве приостановилось
© РИА Новости
«Окончание первой весенней оттепели сказалось на замедлении темпов убыли снежного покрова. По данным базовой метеостанции столицы, ВДНХ, высота снежного покрова за последние сутки уменьшилась на 1 см и составляет 51 см. На других метеостанциях мегаполиса снега от 51 см в Тушино (минус 5 см за сутки), до 54 см на Балчуге (минус 3 см за сутки) и до 61 см в МГУ (без изменений)», – говорится в сообщении.

По словам синоптика, на территории Московской области снежным лидером остается Кашира, там высота сугробов за сутки даже увеличилась на 1 см и составляет 71 см. Меньше всего снега в Клину – 41 см (минус 1 см за сутки).

«В последующие дни активного таяния снега не ожидается, его убыль останется в пределах 1–2 см за сутки», – заключил Леус.