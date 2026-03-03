В Богородском согласован проект дома по реновации на 508 квартир

Согласован проект многоквартирного дома по программе реновации в районе Богородское. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Выдано положительное заключение по проекту многоквартирного дома, который планируют построить по программе реновации в районе Богородское, рядом со станцией метро «Бульвар Рокоссовского». В новостройке будет 508 квартир, общая площадь которых превысит 32 тыс. кв. м», — рассказал Щербаков.

Новостройка появится на свободном участке по адресу: Тюменская ул., вл. 5. Площадь застройки составит 8,7 тыс. кв. м.

Квартиры сдадут с чистовой отделкой. Четыре из них спроектированы с учетом потребностей маломобильных граждан. Безбарьерную среду обеспечат в местах общего пользования и на придомовой территории.

На первом этаже разместятся вестибюли и помещения общественного назначения, в том числе Центр информирования по переселению в рамках программы реновации.

Во дворе установят детскую и спортивную площадки, устроят дорожки и газоны, высадят декоративные кустарники и деревья.

Программа реновации, утверждённая в августе 2017 года, затрагивает около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что программа выполнена уже более чем на четверть, и поручил увеличить её темпы в два раза.