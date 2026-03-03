В столице подвели итоги работы площадки проекта «Зима в Москве» на Воробьевых горах

Площадка проекта «Зима в Москве» на Воробьевых горах стала одной из самых посещаемых в столице. Ежедневно для гостей были доступны каток, лыжня, креативная лаборатория, ярмарка и световое шоу, а также первый ресторан столичных колледжей «Встреча друзей». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

— В этом году Московский дворец пионеров на Воробьевых горах стал одной из центральных площадок проекта «Зима в Москве». Уникальное пространство позволило каждому почувствовать атмосферу праздника и окунуться в зимнюю сказку. Гости катались на лыжах и коньках, пробовали свежеиспеченные сладости и авторские напитки, смотрели масштабное световое шоу и загадывали желание на аллее фонарей. В организации работы площадки участвовал не только город, но и студенты столичных колледжей. Ребята продавали сделанные своими руками подарки на рождественской ярмарке, проводили кулинарные и творческие мастер-классы, а также работали в первом ресторане столичных колледжей «Встреча друзей», — отметили в пресс-службе ведомства.

Так, главной точкой притяжения стал бесплатный каток площадью более четырех тысяч квадратных метров. Благодаря искусственному покрытию он работал в любую погоду. Для посетителей организовали павильон проката коньков, где гости могли арендовать необходимое оборудование, включая пингвинов-помощников, и оставить вещи в специальных шкафчиках.

Кроме того, на территории Дворца пионеров обустроили две лыжные трассы протяженностью один и 1,5 километра. Разные маршруты позволяли выбрать оптимальный формат катания — от короткой прогулки до более протяженной дистанции. В вечернее время пространство лыжной трассы преображалось с помощью световых инсталляций и мультимедийных экранов с изображениями животных. Отдельным визуальным акцентом стал эффект северного сияния.

На фасаде Московского дворца пионеров каждый вечер можно было увидеть световое шоу — сказочную новогоднюю историю. На территории парка расположили мультимедийные экраны с изображениями 125 животных со всей России, в том числе краснокнижных. В зоне Арктики масштабный экран с аудиовизуальными эффектами помогал погрузиться в атмосферу Заполярья и увидеть белых медведей, северное сияние и ледокол.

Главной особенностью площадки в этом году стало открытие первого ресторана столичных колледжей «Встреча друзей», где студенты выступают в роли поваров, официантов и бариста. Под руководством наставников ребята разработали авторское и классическое меню, основанное на принципах здорового питания и сезонности. Посетители также могут выбрать блюда для самых маленьких гостей из специального детского меню. Самыми популярными блюдами стали глазунья с лососем и творожным кремом, паштет из куриной печени с печеным болгарским перцем и деревенским хлебом и палтус на гриле.

Популярностью пользовалась и креативная лаборатория, расположенная в здании Московского дворца пионеров. Сначала мастер-классы проводили студенты столичных колледжей, а затем обновленную программу занятий вели педагоги дворца и других центров дополнительного образования. Гости изготавливали украшения для дома, расписывали керамическую тарелку, выполняли объемное панно, создавали авторскую одежду и многое другое. Самыми популярными стали занятия по составлению флорариумов, ароматических свечей, мокрому валянию из шерсти и гончарному мастерству. Всего на площадке прошло 735 мастер-классов.

Купить подарки для себя и близких гости могли на рождественской ярмарке. Там продавали товары, созданные студентами колледжей и педагогами центров допобразования. На прилавках разместились новогодние украшения, одежда и аксессуары. Кроме того, можно было приобрести сладкие угощения, например, трдельники и бельгийские вафли. Всего было продано более 13,5 тысячи изделий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в этом сезоне проект «Зима в Москве» объединил 32 миллиона жителей и гостей столицы — на 7% больше, чем годом ранее. По всему городу работали свыше 400 площадок, а число гостей окружных мероприятий выросло более чем на 50% по сравнению с прошлым годом.

«Зима в Москве» — главное событие сезона. Проект направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства и взаимной поддержки, а также на помощь тем, кто сейчас защищает Родину. Благодаря разнообразным программам, включающим культурные, образовательные и спортивные мероприятия, он объединяет москвичей и гостей столицы всех возрастов и с разными интересами, создавая условия для творческого развития, активного отдыха и теплого общения. Особое внимание уделяется поддержке участников и ветеранов специальной военной операции и их семей, а также всех, кто оказывает помощь фронту.