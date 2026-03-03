Москвичей приглашают принять участие в фотоконкурсе к Всемирному дню дикой природы

Авторы трех лучших фотографий получат фирменную термокружку и эксклюзивный брендированный свитер.

3 марта отмечается Всемирный день дикой природы. В честь праздника ВДНХ с 3 по 10 марта проведет фотоконкурс «Дикое, но симпатичное».

Участникам предлагается поделиться оригинальным фото, сделанным на территории ВДНХ, на котором запечатлен любой представитель дикой природы. Авторы трех лучших фотографий, которые выберет команда выставки, получат подарки — фирменную термокружку и эксклюзивный брендированный свитер. Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте выставки.

В гармонии с природой

В рамках реализации стратегии развития ВДНХ до 2030 года, в том числе задачи по сохранению флоры и фауны, специалисты ежедневно проводят работы по благоустройству зеленых зон. Эти территории служат средой обитания для белок, разнообразных птиц, включая краснокнижные виды, и насекомых, играющих важную роль в экосистеме.

По данным орнитологов, в дубовой роще ВДНХ в теплое время года насчитывается более 70 видов пернатых, часть из которых обитает на территории выставки круглогодично. Среди них поползни, пищухи, зарянки, корольки, дрозды, снегири, щеглы и зеленушки.

Кроме того, дубрава — одно из излюбленных мест обитания белок, хотя этих зверьков можно встретить и в других зонах ВДНХ. Для их подкормки подходят грецкие и кедровые орехи в скорлупе, сухофрукты и семечки. Главное, чтобы угощение не было соленым, жареным или сладким, не содержало ароматических или вкусовых добавок. Рекомендуется оставлять его на земле или в специальных кормушках, учитывая, что белки — дикие животные, а не ручные питомцы.

Возле Каменских прудов обитает горностай — вид, занесенный в Красную книгу Москвы с присвоением первой категории редкости. Встреча с этим осторожным зверем — большая редкость. С наступлением весны у прудов появляются различные земноводные, многие из которых тоже включены в Красную книгу Москвы. Среди них обыкновенные тритоны, жабы, травяные и остромордые лягушки, живородящие ящерицы и ужи.

Махаон и красотка на «Большой картине полей»

В столице обитает около 200 видов бабочек, 94 из которых занесены в Красную книгу Москвы. Познакомиться с этими насекомыми можно на выставке «Жужжащий мир» в павильоне № 28 «Пчеловодство». В распоряжении гостей — более 40 витрин, 30 мультимедийных экранов, макеты насекомых, шесть аудиозон и пять интерактивных игровых и познавательных пространств.

Через пару месяцев на цветущей ВДНХ можно будет увидеть бабочек после спячки. Среди них махаон (числится в Красной книге Москвы под второй категорией редкости), дневной павлиний глаз, голубянка, репейница, крапивница, траурница, стрекоза красотка‑девушка и языкан — род бабочек из семейства бражников с размахом крыльев до 10–12 сантиметров.

Для комфорта насекомых на ВДНХ прошлой весной установили ремизы — домики для пчел, бабочек и божьих коровок. Они расположены на «Большой картине полей», в экспозиции экосистем и возле Музея кино. Ремизы стали оригинальными элементами ландшафтного дизайна выставки, выполняя как практические, так и декоративные функции. Теперь пчелы, бабочки, божьи коровки и другие насекомые смогут находить убежище в таких домиках и чувствовать себя в безопасности.