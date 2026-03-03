Более 550 тысяч анализов качества воды провели в Москве с начала года

Свыше 550 тысяч анализов качества воды провели в столице с начала 2026 года. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— В настоящее время состояние столичной воды анализируется по максимальному числу физико-химических и биологических показателей — всего их порядка 200. Качество воды контролируем на всем пути ее движения — от водоисточника до конечного потребителя, в этом году уже провели свыше 550 тыс. различных анализов, — рассказал Бирюков.

Забор проб выполняется в 250 точках. Параллельно с лабораторным контролем работают более 500 автоматических анализаторов, фиксирующих данные в режиме реального времени.

Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, с помощью которой специалисты могут быстро принять решение по изменению технологических режимов очистки. Проводимые исследования подтверждают соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем нормативам.

