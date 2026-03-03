Москвичи называли детей в честь персонажей "Очень странных дел" в 2025 году

Жители Москвы называли детей Финистом, Элли, Алисой, Лукасом и Майком в честь популярных киногероев и актеров в 2025 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования киноканала Cinema и пресс-службы столичного управления ЗАГС, с которыми ознакомилась Москва 24.

Специалисты проанализировали редкие имена новорожденных за прошлый год и сопоставили их с именами персонажей фильмов, сериалов и актеров.

Например, одного ребенка в столице назвали Владимиром Финистом в честь главного героя фильма "Финист. Первый богатырь" Финиста Ясного Сокола. В кинокартине его вместе с помощником Мелехой и Бабой-ягой похищают и отвозят в восточный город, где персонажу предстоит убедиться в том, что сила состоит в единстве.

Одним из популярных кинематографических женских имен стало Алиса. Им назвали 1 072 девочки. Такое имя имеет героиня фильма Юрия Хмельницкого "Алиса в стране чудес". Картина стала экранизацией одноименной сказки Льюиса Кэрролла.

Именем Рамина в 2025 году назвали 20 девочек, а еще 6 новорожденным дали имя Элли. Так зовут героинь ленты Игоря Волошина "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича". История была снята по мотивам одноименной повести Александра Волкова. Рамина в фильме является феей полевых мышей, которая помогает главной героине Элли и ее друзьям.

Кроме того, среди необычных имен встречались Лукас, Генри и Майка. Они связаны с сериалом "Очень странные дела". Герои живут в городе Хоукинс, и им приходится находить причину пропажи своего друга Уилла, а затем – бороться с потусторонними силами. В частности, имя Лукас в Москве дали 13 мальчикам, Генри – 3, а Майк – 1.

Также 10 девочек назвали Люси в честь главной героини фильма Селин Сон "Материалистка". Картина повествует о девушке – сотруднице брачного агентства, которая не может найти идеального партнера себе.

Вместе с тем необычными именами, которые получили новорожденные москвичи, стали Дилан и Джек. Так назвали двоих новорожденных. Эти имена носят главные герои третьей части фильма "Иллюзия обмана" Рубена Фляйшера. Картина рассказывает о возвращении неуловимых Всадников, которые готовы передать свой опыт новому поколению фокусников.

Кроме того, в столице на свет появился Тимоти. Ребенка назвали в честь американского актера Тимоти Шаламе. В прошлом году зрители смогли увидеть спортивную драму "Марти Великолепный", где он исполнил роль главного героя Марти Маузера. Персонаж Шаламе мечтает стать чемпионом мира по настольному теннису и выбраться из нищеты.

В Московской области остается актуальной тенденция выбирать новорожденным имена с древнерусскими корнями. Среди наиболее редких имен, которые дети получили с начала 2026 года, – Митрофан и Прасковья. Также в топ необычных имен для мальчиков вошли Аникей, Велеслав, Ефимий, Спиридон и Фаддей, а для девочек – Аполлинария, Весна, Милолика, Полианна и Устинья.