Контрастной подсветкой оснастят пешеходные переходы по 100 адресам в Москве

Благодаря этому движение в темное время суток будет комфортнее и безопаснее для пешеходов и водителей.

© Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В 2026 году в Москве усилят безопасность на самых сложных пешеходных переходах. Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Правительства Москвы ежегодно анализируют аварийность и выделяют места, где риски для пешеходов особенно высоки. Там появится контрастная подсветка зебры, которая позволит водителям заранее замечать пешеходов и снижать скорость.

«Безопасность на дорогах столицы — наш приоритет в соответствии с поручением Сергея Собянина в рамках стратегии развития транспорта до 2030 года. В этом году по проектам ЦОДД контрастной подсветкой оборудуют пешеходные переходы почти по 100 адресам. Это сделает движение в темное время суток комфортнее и безопаснее для всех», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Благодаря направленной контрастной подсветке пешеходные переходы хорошо освещаются. Световые приборы формируют яркий акцент непосредственно на зебре и подходах к ней. Это позволяет водителям заранее замечать пешеходов, снижать скорость и принимать взвешенные решения при проезде участка. Повышение видимости особенно важно осенью и зимой, а также в условиях ограниченной освещенности в местах плотной застройки и на участках с интенсивным транспортным потоком.

Как показывает практика, использование такой контрастной подсветки эффективно и является одним из инструментов профилактики дорожно-транспортных происшествий, в результату снижается риск наезда на пешехода в темное время суток. Решения подбирают с учетом особенностей конкретного участка дороги: ширины проезжей части, интенсивности движения и пешеходного трафика.

Адреса для установки подсветки определяют на основании комплексного анализа аварийности. Ежегодно специалисты ЦОДД проводят мониторинг статистики дорожно-транспортных происшествий, оценивают динамику показателей, выявляют потенциально опасные участки и формируют перечень приоритетных мест, где риски для пешеходов наиболее высоки. Кроме того, учитывают обращения жителей. По итогам анализа адреса включают в проекты по повышению безопасности дорожного движения.

Например, специалисты оперативно внесли в проекты пешеходные переходы по адресам: Таллинская улица, дом 7 и Измайловский бульвар, дом 62. Переход на Измайловском бульваре расположен вблизи школы, что дополнительно повышает требования к уровню безопасности.

Работы выполняют совместно с комплексом городского хозяйства Москвы в рамках программ благоустройства. Современные инженерные решения интегрируют в проекты обновления городской инфраструктуры без нарушения архитектурного облика улиц и с учетом действующих стандартов энергосбережения и эксплуатации.

Всего в 2026 году в столице планируют оснастить контрастной подсветкой около 800 пешеходных переходов. Реализация программы соответствует целям стратегии развития транспортной системы Москвы до 2030 года и направлена на формирование комфортной и безопасной среды для всех участников дорожного движения: пешеходов, водителей и пассажиров общественного транспорта.