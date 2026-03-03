Специалисты восстановят резные двери главного здания Третьяковской галереи

Столичные специалисты продолжают работы по восстановлению парадных дверей главного здания Третьяковской галереи. Само здание является объектом культурного наследия федерального значения. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

© Вечерняя Москва

— Эмблемой здания галереи является знаменитый васнецовский фасад в псевдорусском стиле, напоминающий сказочный терем. Его вход украшают декоративные кокошники, — подчеркнул Емельянов.

Уточняется, что реставрационные работы начались еще в августе прошлого года, а завершить их планируют этой весной.

Специалисты воссоздадут дверные полотна. Реставраторы также изготовят новые элементы по оригинальным образцам.

Будут приведены в порядок подлинные кованые ручки. Специалисты обработают деревянные поверхности антисептиком, защищающим от влаги и гниения, а также нанесут огнезащитный состав, передает официальный сайт мэра Москвы.

28 февраля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что завершилась реставрация храма Живоначальной Троицы в Хорошеве — памятника старины, построенного по указу Бориса Годунова. В интерьерах обновили стены, потолки, полы, ограждения и лестницы.

Ранее глава города также рассказал, что в усадьбе Кузьминки отреставрировали два павильона — ванный домик и кузницу. Специалисты завершили реставрацию фасада ванного домика, особое внимание уделили лепному декору.