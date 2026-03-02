Станция МЦК "Нижегородская" открылась по временной схеме

Станция МЦК "Нижегородская" открылась для пассажиров по временной схеме. Месяц назад на ней просела часть платформы. Весь февраль поезда проезжали станцию без остановки, а теперь ее открыли по временной схеме: станция очень нужна пассажирам, так как здесь сходятся две ветки метро, МЦК и МЦД-4.

© Российская Газета

Как рассказали в пресс-службе МЖД, на время полноценного ремонта на станции возведeн временный турникетный павильон с южной стороны. Именно через этот павильон, установленный и запущенный всего за месяц, пассажиры теперь смогут попадать на платформу - здесь проводятся досмотр и оплата проезда. Кстати, турникеты в павильоне такие же, как в метро, хотя и установлены на время.

Но попасть на станцию недостаточно, нужно еще сесть на поезд.

"Посадка и высадка пассажиров из поездов будут организованы следующим образом: в направлении станции "Угрешская" - из всех вагонов, в направлении "Андроновки" - почти из всех, за исключением первой двери первого вагона", - разъяснили в МЖД.

На самой посадочной платформе возвели временные укрепления, огородив поврежденный участок.

Полная реконструкция платформы может занять до полугода. Для того чтобы починить ее, придется разобрать несущую конструкцию и заменить поврежденный элемент. Напомню, закрыли станцию еще 30 января. В МЖД подчеркнули, что во время просадки платформы сработали защитные механизмы и никто не пострадал. Не повлияло случившееся и на движение метро и МЦД-4, была закрыта лишь пересадка на МЦК "Нижегородская" с метро и МЦД - пассажиры были вынуждены добираться в обход.