Москвичам назвали время окончания дождя

Дождь в Москве закончится во вторник, 3 марта. Об этом Михаил Леус.

Он сообщил, что осадки в столице и на западе области начались в полуденные часы понедельника, 2 марта, в виде небольшой мороси. В середине дня была морось местами с небольшим дождем. Вечером осадки превратились в морось, слабый дождь и мокрый снег местами.

Осадки постепенно будут переходить в мокрый снег к утру вторника и прекратятся после 15-16 часов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что весна окончательно придет в Москву и область только во второй половине марта. Пик тепла в марте уже был пройден 1 числа, когда температура в столице выросла до 4,9 градуса тепла. Однако настолько высоких значений в этом месяце больше не будет, спрогнозировал специалист.