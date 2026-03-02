$77.2791.3

Туман с видимостью 500 м накрыл Москву на фоне потепления

Агентство «Москва»

В столице днем 2 марта наблюдался туман, видимость в районе МГУ была снижена до 500 м. Об этом сообщил Агентству «Москва» заведующий метеорологической обсерваторией МГУ, ведущий научный сотрудник географического факультета Михаил Локощенко.

«По данным нашей метеорологической обсерватории МГУ, вскоре после полудня начался туман. Это связано с нахождением Москвы в теплом секторе циклона и приходом тeплой воздушной массы. Кроме того, идет слабая морось. Морось – типичные осадки в теплых секторах циклонов при тумане. Заметим, что сильные туманы при дальности видимости 100 м и менее считаются в Москве опасным метеорологическим явлением. Но даже при дальности видимости 500 м нужно быть осторожным, особенно автомобилистам», – сказал Локощенко.

Он отметил, что туман в теплых секторах циклонов может отмечаться вплоть до прохождения холодного фронта.

«Когда пройдет холодный фронт, туман над Москвой точно рассеется», – уточнил Локощенко.

По его словам, в среднем за год в Москве в районе МГУ наблюдается пять дней с туманами.  Ранее в Росгидромете Агентству «Москва» сообщили, что оттепель с дневными температурами до плюс 2 градусов продлится до 6 марта, после чего начнется похолодание. Так, к пятнице погода в столице вернется к климатической норме, которая составляет в среднем минус 4 градуса.