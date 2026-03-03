Почти 5 млн куб. м снега убрали с инфраструктуры МЖД за ноябрь – февраль

В ноябре 2025 года – феврале 2026 года на инфраструктуре Московской железной дороги (МЖД) убрали почти 5 млн куб. м снега, сообщила пресс-служба столичной магистрали.

«С начала климатической зимы (ноябрь – февраль) на полигоне Московской железной дороги железнодорожники убрали 4,98 млн куб. м снега. Для сравнения, этого объема хватило бы, чтобы сделать снеговика высотой 434 м, что немного ниже Останкинской телебашни», – говорится в материале.

Уточняется, что наибольший объем снега с инфраструктуры этой зимой был вывезен 13 января (102 тыс. куб. м) и 19 февраля (106,9 тыс. куб. м). В пиковые дни для уборки железнодорожных путей от осадков было задействовано более 120 единиц специальной техники, включая машины на комбинированном ходу, а также дополнительные ресурсы железнодорожников.

Для обеспечения безопасности и стабильности движения поездов в периоды сильных снегопадов работы по очистке инфраструктуры от снега велись в круглосуточном режиме. Координацию действий по ликвидации последствий непогоды на МЖД осуществлял специальный штаб. При необходимости корректировалось количество техники и работников, участвующих в уборке снега.