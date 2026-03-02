Синоптик рассказал, какую погоду ждать москвичам 8 марта

Восьмого марта будет солнечная и прохладная погода.

Такой информацией с москвичами поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Не исключено, что солнце проявит себя в день восьмого марта, когда ожидается минус один - минус шесть градусов, но все-таки при солнце на небе», - рассказал Шувалов в беседе с РИА Новости.

Ранее синоптик предупредил о двух волнах холода, которые ожидают жителей Москвы и области. Речь о похолодании с четвертого по шестое и с девятого по 10 марта. До этого синоптики рассказали, когда в столице начнет таять снег. По их прогнозам, сугробы сохранятся до второй половины апреля, что немного позднее средней многолетней даты.

Такого мнения придерживается ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Свои выводы он сделал, основываясь на высоте снежного покрова, которая сегодня в некоторых местах превышает 70 сантиметров. Поэтому сроки окончательного схода снега в этом году немного сдвинутся.