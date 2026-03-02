Владимир Ефимов: Новый парк площадью более 1,2 гектара появится в Хорошевском районе

Новое общедоступное пространство появится в рамках строительства жилого комплекса на улице Викторенко. В парке обустроят места для спорта, игр, медитации и работы на свежем воздухе.

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

— В Хорошевском районе в рамках строительства нового жилого комплекса создадут общедоступное парковое пространство. На территории площадью более 1,2 гектара обустроят современные игровые площадки для детей разных возрастов и зоны тихого отдыха. Кроме того, предусмотрено создание разветвленной сети прогулочных дорожек и установка амфитеатра с подсветкой. На участке сохранят 38 деревьев и 14 кустарников, а также высадят новые растения, — рассказал Владимир Ефимов.

Там предусмотрено создание лужайки из клевера. Подбор видов растений для нового парка будет осуществляться с учетом климатических особенностей московского региона, устойчивости к городским условиям и эстетической сочетаемости. Это позволит не только улучшить экологическую обстановку, но и создать живописные ландшафтные композиции, меняющиеся в зависимости от сезона.

— Сеть прогулочных дорожек создадут с учетом естественного рельефа местности и существующих зеленых массивов, чтобы минимизировать вмешательство в природный ландшафт. Их оборудуют удобным покрытием, информационными указателями, что обеспечит комфорт и безопасность передвижения пешеходов, велосипедистов и владельцев мобильного транспорта. Дополнительно на территории установят малые архитектурные формы, которые придадут пространству эстетическую завершенность и функциональность, — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский. — Обустройство ландшафтного парка входит в проект строительства 11-секционного жилого комплекса разной этажности, рассчитанного на 672 квартиры. Озеленение общей площадью около 0,45 гектара будет включать высадку сосен, кленов, ив, можжевельника, рябинника и спирей. После подачи застройщиком извещения о начале работ инспекторы Комитета составят график выездных проверок. К ним привлекут специалистов Центра экспертиз для выполнения комплекса лабораторно-инструментальных исследований конструкций и материалов, — пояснил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Для детей сделают современную детскую площадку и зоны с качелями. Все конструкции выполнят из экологичных и износостойких материалов с соблюдением строгих норм безопасности. Участки разместят в тени деревьев и вблизи цветущих кустарников.

Проект планирует реализовать девелопер Capital Group. Он направлен на создание комфортной и многофункциональной среды для отдыха горожан всех возрастов. Новый парк выполнят в природной стилистике, он станет частью большой экосистемы, которая в перспективе может соединиться с другими зелеными локациями района.