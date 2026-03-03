Собянин сообщил о сроках сдачи моста на Болотной набережной

В Москве стартовала активная фаза работ по строительству пешеходного моста длиной 170 метров на Болотной набережной с уникальной технологией, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сергей Собянин заявил о начале активной стадии строительства нового пешеходного моста на Болотной набережной, передает АГН «Москва».

Мэр отметил, что объект соединит Болотную набережную с ДК «ГЭС-2», кинотеатром «Ударник», Парком Горького и Воробьевыми горами, создав единое пешеходное пространство в центре города. Он подчеркнул, что маршрут станет популярным среди москвичей и гостей столицы, а все работы завершатся до конца текущего года.

В материалах пресс-службы уточняется, что строительство подмостового пешеходного перехода планируется полностью закончить в четвертом квартале 2026 года. Новый мост длиной около 170 метров и шириной 5,4 метра пройдет по руслу Водоотводного канала и соединит участки набережной, разделенные улицей Серафимовича. Проект предусматривает четыре спуска, два из которых оборудуют для маломобильных граждан и родителей с колясками.

Особенность строительства заключается в применении редкой для Москвы технологии монтажных работ с воды. Для этого создана временная флотилия судов, чьи компактные размеры позволяют работать в условиях ограниченного пространства. В течение всего строительства суда будут находиться на воде, а проезжая часть останется открытой для транспорта. Возможны лишь временные ограничения при доставке материалов.

В сообщении также отмечается, что с 2022 по 2025 годы в столице построили шесть пешеходных мостов, а с 2026 по 2028 годы планируется возвести еще два – через Москву-реку на улице Островная и в сторону парка «Фили».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал построить в столице два современных пешеходных моста через реку в ближайшие три года.