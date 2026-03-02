Музей Победы подготовил праздничный подарок для всех женщин

В Международный женский день вход в Музей Победы для женщин будет бесплатным. Посетить культурную площадку главные героини праздника смогут с 10:00 до 22:00, сообщила пресс-служба музея.

Также для женщин подготовлена праздничная программа, включающая бесплатные тематические экскурсии, мастер-классы, интеллектуальную викторину, концерты и кинопоказ.

В частности, в музее пройдет показ платков «Русские в моде». Зрителям представят коллекцию полотен, посвященных культурному и историческому наследию России.

Также в музее состоится праздничный концерт, в котором примут участие артисты духового оркестра Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке. Во время часовой программы для гостей прозвучат произведения отечественной и зарубежной классики.

Также 8 марта в музее пройдет интерактивная арт-встреча «Платок — символ России». Участники смогут погрузиться в историю русского платка, раскрыть секреты его изготовления и научиться создавать стильные аксессуары с использованием платков, наполненных духом и стилем России.

Для детей в музее будут организованы мастер-классы «Цветы для мамы».

Кроме того, 8 марта москвичи и гости столицы смогут побывать на бесплатных экскурсиях по иммерсивной экспозиции «Подвиг Народа». Тематическая программа «Женщины Победы: судьбы, мужество, подвиг», созданная специально к празднику, расскажет о судьбах женщин в годы войны и их вкладе в Победу.

«В самые тяжелые для Отечества времена матери, жены, дочери и сестры вставали на его защиту. В годы Великой Отечественной войны женщина — это военврач и медсестра, снайпер и сапер, шофер и связист», — подчеркнули в Музее Победы.

Всех желающих также пригласили присоединиться к традиционной КВИЗстории, которая в этот раз будет посвящена Международному женскому дню. Любители интеллектуальных игр смогут встретиться и проверить свои знания об истории и современном прочтении праздника.

Также посетители в этот день смогут осмотреть экспозиции, залы и временные выставки музея на Поклонной горе.