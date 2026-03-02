«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололедицы

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве до вечера 4 марта из-за гололедицы.

© Вечерняя Москва

Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил Гидрометцентр РФ.

— Прочие опасности. Период предупреждения до 21 ч. 04 марта. На дорогах гололедица, — говорится в сноске к интерактивной карте на сайте Гидрометцентра.

С аналогичным прогнозом выступили и другие синоптики. Например, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что на текущей неделе в Москве ожидается теплая погода с небольшими колебаниями.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в первую рабочую неделю марта в Москве ожидаются положительные температуры и смешанные осадки. По его словам, начало недели будет теплым.

В течение дня 2 марта в столичном регионе ожидается облачная погода, днем возможен дождь, вечером будет идти снег.

Максимальная температура воздуха в столице составит 0 — плюс 1 градус. В Подмосковье температура ожидается на уровне 1–3 градусов тепла. Ветер будет дуть западный со скоростью 4–5 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 10 метров в секунду.