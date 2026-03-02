Собянин сообщил о росте оборота электротехнической промышленности Москвы

За 2025 год оборот электротехнической промышленности Москвы увеличился почти на 22 процента. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил глава города Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

В городе выпускается оборудование как для бытового использования, так и для нужд заводов, транспорта и прочих отраслей экономики: от светильников и розеток до зарядных станций для электромобилей.

— По итогам 2025 года выручка производителей электрического оборудования достигла почти 300 миллиардов рублей, показатель увеличился по сравнению с 2024-м на 21,7 процента, — добавил Собянин.

Почти 50 процентов общего оборота обеспечили предприятия, которые занимаются выпуском электродвигателей, генераторов, трансформаторов, распределительных устройств.

Около 27 процентов пришлось на компании, производящие кабели и кабельную арматуру. Почти девять процентов выручки сформировали производители электрических ламп и светотехнического оборудования.

Наибольшую динамику показали предприятия по выпуску электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей — их оборот вырос в 2,9 раза, уточнил мэр города в мессенджере MAX.

Ранее Собянин, первый зампредседателя правительства Денис Мантуров и советник по корпоративному развитию компании «Яндекс» Алексей Кудрин запустили производство электромобиля UMO.