Собянин подвел итоги сдачи нормативов ГТО среди школьников и студентов колледжей

В столице подвели итоги выполнения нормативов ГТО среди школьников и студентов колледжей.

© Mos.ru

Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

«В 2025 году почти 60 тысяч ребят получили золотые знаки ГТО. Еще свыше 45 тысяч стали обладателями серебряных знаков, а больше 30 тысяч — бронзовых. В среднем ежегодно нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” сдают свыше 240 тысяч юных москвичей. Прием нормативов проходит в Московском центре воспитательных практик, а также на площадках более чем 330 столичных школ и колледжей», — написал Мэр Москвы.

Во время выполнения нормативов ребята оценивают уровень своей общей физической подготовки: бегают на различные дистанции, выполняют подтягивания, отжимания, упражнения на гибкость и координацию. Перечень испытаний определяется возрастом и полом участника. Программа носит добровольный характер и является бесплатной.

За успешную сдачу нормативов и получение знака отличия выпускники могут рассчитывать на дополнительные баллы при поступлении в вузы — ряд университетов начисляет за это до 10 баллов к результатам единого государственного экзамена.

Узнать перечень нормативов и адреса центров тестирования можно на официальном сайте комплекса ГТО в Москве.

С начала учебного года во всех столичных школах и колледжах проходят фестивали ГТО. Классы соревнуются за звание лучших в своей параллели, а каждый ученик получает возможность установить личный рекорд.

Для спортивного развития детей в Москве создана разветвленная инфраструктура: работает более 30 тысяч кружков и секций, которые посещают около 350 тысяч ребят. Самым популярным видом спорта остается футбол, также востребованы шахматы, тэг-регби и киберспорт.

11 марта комплексу ГТО исполнится 95 лет. Он был возрожден в 2014 году после длительного перерыва. С этого момента более 1,15 миллиона человек приняли участие в выполнении различных нормативов.