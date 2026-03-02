Собянин: «Зима в Москве» показала эффект от совместных усилий города и бизнеса

За три месяца проекта «Зима в Москве» в городе прошло порядка 57 тысяч акций, активностей, семейных программ и ярких мероприятий. Об этом в понедельник, 2 марта, рассказал глава столицы Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

Площадки проекта посетили 32 миллиона жителей и гостей Москвы — это на семь процентов больше, чем в прошлом году.

По всей столице работали свыше 400 площадок, а число гостей окружных мероприятий выросло более чем на 50 процентов.

— В декабре 2025 — январе 2026 года выручка организаций сферы общественного питания, культуры и досуга выросла на 10,5 процента и составила 235,3 миллиарда рублей, — отметил Собянин.

В павильонах «Фабрика подарков» любой желающий мог поддержать участников спецоперации, детей из новых регионов, а также сделать вклад в какое-то другое доброе дело.

Пункты сбора были организованы в штабах гуманитарной помощи, волонтерских центрах «Доброе место» и магазинах проекта «Сделано в Москве», уточнил мэр города в мессенджере MAX.

Зима заканчивается, но катки в парках не спешат закрываться. Многие из них ждут гостей до 9 марта. Это прекрасная возможность снова выйти на лед, подышать воздухом и сделать красивые фотографии.