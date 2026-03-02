Синоптик Леус спрогнозировал небольшие дожди в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал небольшие дожди в Москве 2 марта.

Как он рассказал, сегодня столичный регион окажется под влиянием тыловой чести циклона, уходящего на восток Центрального федерального округа.

«В такой ситуации сохранится облачная погода, во второй половине дня пройдут небольшие дожди, переходящие в мокрый снег, на дорогах и тротуарах местами гололедица. При этом температура будет ниже вчерашних отметок, однако пока показания термометров продолжат превышать климатическую норму», — написал Леус в своём Telegram-канале.

Он также уточнил, что столбики термометров в столице покажут температуру воздуха +1…+3 °С, по области ожидается -1…+4 °С. Ветер западный, северо-западный, 3—8 м/с.

Ранее Леус допустил сход снега в Москве во второй декаде апреля.