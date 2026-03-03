Московские ярмарки расширили постный ассортимент для горожан

С началом Великого поста столичные ярмарки расширили ассортимент, чтобы москвичи могли питаться полноценно даже при отказе от продуктов животного происхождения. Покупателям доступны зерновые и зернобобовые культуры и растительные полуфабрикаты. Об этом во вторник, 3 марта, рассказали в пресс-службе Департамента торговли и услуг города.

При исключении мяса и молочных продуктов восполнить дефицит белка помогут растительные источники: чечевица, фасоль, горох, а также грибы, орехи, семечки и крупы. На ярмарках также можно купить растительный фарш: нутовый, гороховый и чечевичный.

На ярмарках представлены голозерный овес, пшеница, нут и красная чечевица, специально подготовленные для домашнего проращивания. В микрозелени содержатся витамины группы B, витамин C и антиоксиданты, передает сайт мэра Москвы.

В ярмарочном павильоне на Отрадной улице расположено гастрономическое посольство Смоленской области. Здесь можно приобрести сыродавленые масла, бочковые огурцы и капусту, медовую пастилу, сбитень и яблочный сок прямого отжима.

С 13 по 20 февраля на рыбных рынках «Москва — на волне» проводилась благотворительная акция, приуроченная ко Дню защитника Отечества. Посетителям предлагали приобрести консервированные морепродукты для военнослужащих, которые сейчас находятся на передовой.