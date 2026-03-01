Изменения в расписании полетов в аэропортах Москвы возможны из-за тумана

В ближайшие часы и до утра понедельника, 2 марта, Москву накроет туман, по прогнозам синоптиков, видимость составит 100-500 м, непростые метеоусловия могут внести коррективы в работу воздушного транспорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко.

«Из-за ухудшения видимости возможны изменения в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов. Рекомендации пассажирам. Следите за актуальной информацией с помощью онлайн-табло и чат-ботов авиагаваней и перевозчиков. Заранее продумайте, как будете добираться до аэропорта вылета – из-за тумана движение на автомобильных дорогах может быть затруднено. Рассмотрите альтернативные варианты прибытия в конечный пункт назначения. Для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров будет задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы готовы к работе в усиленном режиме», – говорится в сообщении.

Работа воздушного транспорта в московском регионе находится на особом контроле специалистов Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора. Безопасность полетов – абсолютный приоритет для всех служб.