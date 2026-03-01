Собянин: сеть московского долголетия выросла более чем до 140 центров

Столичному проекту «Московское долголетие» исполнилось восемь лет.

Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщил глава города Сергей Собянин.

— Проект давно стал неотъемлемой частью города, одной из его визитных карточек и помог столице войти в тройку регионов — лидеров по продолжительности жизни, — рассказал мэр Москвы в мессенджере MAX.

«Московское долголетие» объединило свыше 730 тысяч участников, а количество центров увеличилось до 140.

Самое востребованное направление среди пенсионеров — образование. На втором месте — спорт. Кроме того, для участников устраивают лекции, творческие мастер-классы и другие мероприятия.

В прошлом году проект пополнился 15 новыми направлениями. Среди них — летние и зимние прогулки, экскурсии в Третьяковскую галерею и торжественные церемонии для юбиляров семейной жизни.

В центрах также появился единый календарь занятий, который помогает участникам выстраивать личный график.

Ранее мэр Москвы сообщил, что участники СВО и их близкие теперь могут оформить меры социальной поддержки в центрах «Мои документы».