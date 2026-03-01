Московский зоопарк переходит на весенний режим работы

С 1 марта Московский зоопарк продлил часы работы на один час, сообщила его генеральный директор Светлана Акулова. Теперь посетители могут гулять по территории с 9:00 до 18:00 вместо прежнего графика до 17:00.

Изменения связаны с постепенным увеличением светового дня и началом подготовки к летнему сезону. Кассы и входные группы прекращают свою работу в 17:00 - за час до официального закрытия территории.

Как отметили в пресс-службе зоопарка, увеличение рабочего дня в марте - лишь первый этап перехода к летнему режиму. В высокий сезон двери зоосада будут открыты для гостей с раннего утра и до позднего вечера, что позволит неспеша обойти всю территорию и познакомиться со всеми обитателями.

Московский зоопарк ежегодно корректирует режим работы в зависимости от времени года, обеспечивая комфортные условия как для животных, так и для посетителей. С наступлением весны в зоопарке также ожидается появление новых обитателей и начало активного сезона экскурсий.