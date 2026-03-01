Собянин: Проект «Московское долголетие» объединил более 730 тыс. участников

Проект «Московское долголетие» объединил более 730 тыс. участников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max.

«Московское долголетие» объединило свыше 730 тыс. участников, а сеть центров выросла до более чем 140 – сегодня они работают практически в каждом районе столицы. Наиболее востребованным направлением остаeтся образование – его выбирают больше половины участников. На втором месте – спорт, которым только в прошлом году занимались свыше 165 тыс. человек. Часто горожане совмещают разные форматы: посещают лекции, участвуют в тренировках, занимаются творчеством», – написал мэр.

Проект давно стал неотъемлемой частью города, одной из его визитных карточек и помог столице войти в тройку регионов-лидеров по средней продолжительности жизни. Сегодня этот показатель превышает 80 лет. «В 2025-м запустили больше 15 новых направлений. Среди них – речные прогулки летом и зимой, экскурсии в Третьяковскую галерею и торжественные церемонии для юбиляров семейной жизни. В центрах появился единый календарь занятий, который помогает участникам выстраивать свой личный график. В этом году москвичей старшего поколения ждут масштабные спортивные мероприятия, лучшие городские фестивали и новые творческие проекты», – подчеркнул Сергей Собянин.