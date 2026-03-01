Синоптик Тишковец рассказал об особенностях весны в Москве

Весна в Москве наступит почти в срок и будет теплее климатической нормы на несколько градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик дал долгосрочный прогноз на весну 2026 года. По его словам, в Центральной России температурный режим ожидается на несколько градусов выше климатической нормы.

«Весна в Москве в начале еще будет долго раскачиваться, наступит почти в срок и прогнозируется теплее нормы климата с незначительным недобором осадков», — написал Тишковец в телеграм-канале.

В марте температура отклонится от нормы на 1-2 градуса, а осадков выпадет на 30% меньше, чем обычно. Вначале погода будет неустойчивой, с двумя волнами холода, но последняя неделя марта прогнозируется очень тёплой: днем воздух прогреется до +7…+12 градусов.

В апреле и мае будет еще теплее: на 3-4 градуса выше нормы. Дефицит осадков составит 10-15%.

Метеорологическая зима закончится примерно 19-20 марта, а снег исчезнет 5-10 апреля.

Накануне в Гидрометцентре рассказали о резком мартовском похолодании, которое наступит после нескольких теплых дней.