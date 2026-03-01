Москвичей предупредили о возможном наводнении

В Москве возможно повторение наводнения 1908 года, предположил в беседе с журналистами Ura.ru главный научный сотрудник, заведующий ЛМПВ ИВП РАН Михаил Болгов.

По данным портала, после наводнения 1908 года берега Москвы-реки в столице укрепили гранитными стенками, построили систему водохранилищ, расширили русло водной артерии. После этого столица сталкивалась с двумя серьезными паводками: в 1926 и 1931 году, но они прошли без катастрофических последствий.

«Угроза для Москвы возникнет, когда половодье будет развиваться по экстремальному сценарию. Самое большое половодье в столице было в 1908 году, тогда стены Кремля плескались в воде Москвы-реки. Сегодня это тоже может быть, но для этого должны сложиться сразу несколько факторов», — разъяснил Болгов.

Гидролог уточнил, что зимой в Москве были обильные снегопады, что является в этой ситуации негативным фактором. Если к нему добавится второй фактор — ранняя «дружная весна», уточнил он, то ситуация начнет развиваться по опасному сценарию.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в воскресенье, 1 марта, столичный регион окажется на пути тёплого атмосферного фронта с запада, который откроет дорогу в регион еще более тёплому воздуха Атлантики.