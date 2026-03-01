«Мосбилет» приглашает отметить День кошек в театрах и библиотеках

1 марта в России отмечается День кошек. Столичные театры, подведомственные Департаменту культуры города Москвы, и библиотеки подготовили спектакли и встречи, посвященные пушистым друзьям человека.

© Вечерняя Москва

Спектакль «Кошка, которая гуляла сама по себе» по мотивам одноименной книги Редьярда Киплинга расскажет о приключениях обитателей джунглей. Вместе с ними зрители будут искать ответ на важный вопрос: что нужно, чтобы превратить дикие заросли в дом, где всем будет тепло и уютно.

Оказывается, не так уж и много нужно — мудрость женщины и благородство мужчины, преданность пса и покорность коня, а еще добродушие коровы. Билеты можно приобрести с помощью сервиса «Мосбилет».

Зрители юмористического спектакля «Лебединое озеро, или Как прынц невесту искал, а коты ему помогали» узнают, удастся ли принцу победить коварного волшебника и жениться на любимой. Накануне бала, на котором должен состояться окончательный выбор избранницы, юноша едет на озеро охотиться на лебедей.

Там он случайно становится свидетелем превращения белого лебедя в прекрасную девушку, влюбляется в нее и обещает на ней жениться. Но злой волшебник приводит на бал двойника невесты, и принц ошибается. Теперь он должен вступить в схватку с коварным злодеем.

Спектакль «Бременские музыканты» расскажет о приключениях Трубадура и его верных друзей Осла, Пса, Кота и Петуха.

Зрителям вместе с героями предстоит отыскать пропавшую Принцессу, сразиться с разбойниками и спасти Короля, а также обязательно спеть песни на музыку Геннадия Гладкова и стихи Юрия Энтина. Авторы — Василий Ливанов, Юрий Энтин и Геннадий Гладков, уточнили на сайте мэра Москвы.

Москвичей также приглашают принять участие в новом голосовании в проекте «Активный гражданин». Его подготовили для тех, кто планирует завести четвероногого друга или хочет поддержать животных.