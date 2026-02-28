В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за гололеда

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

Предупреждение будет действовать с 28 февраля до 3 марта.

«В период до 21:00 субботы, 28 февраля, на дорогах возможно образование гололедицы, а с 21:00 пятницы в течение суток в отдельных районах также может отмечаться гололед», — сказано в сообщении.

Аналогичное предупреждение действует на территории Московской области.

Ранее в Москве спрогнозировали активное весеннее половодье.