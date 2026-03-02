Синоптик предупредил о гололедице в Москве на этой неделе

На текущей неделе в Москве ожидается теплая погода с небольшими колебаниями. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В понедельник и вторник, 2 и 3 марта, он спрогнозировал положительную температуру. Днем она будет составлять порядка 0 градусов, днем — 0–2 градуса тепла. Кроме того, в понедельник ожидается дождь, а во вторник — дождь со снегом.

— В среду ожидаем небольшой провал вниз по температуре — минус 2–4 градуса. Но ближе к вечеру подойдет очередной фронтальный раздел — и температура в четверг снова составил порядка 0–2 градуса тепла, — отметил он.

По словам синоптика, потепление не продлится долго. В пятницу температура может снизиться до минус 4 градусов.

— И эти скачки грозят образованием гололедицы. Это наиболее неприятный и опасный момент, который надо учитывать на этой неделе, — подытожил Шувалов в беседе с RT.

Ранее в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы сообщили, что, по прогнозам синоптиков, до 09:00 2 марта местами в столице ожидается туман с видимостью 100–500 метров.

