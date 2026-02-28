Собянин рассказал, как благоустроят территорию у станций «Народное Ополчение»

Территорию рядом с транспортным узлом «Народное Ополчение» благоустроят. Об этом в субботу, 28 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ожидается, что пассажиропоток транспортного узла будет достигать 40 тысяч человек в сутки.

Главная задача утвержденного проекта планировки — создание комфортной среды для пешеходов и пассажиров городского транспорта. Центральным элементом станет новый сквер на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Демьяна Бедного.

Проект предусматривает реконструкцию не менее 1,4 километра улично-дорожной сети с расширением проезжей части, а также организацию дополнительных пешеходных зон, наземных переходов и велодорожек.

С западной стороны сквера планируется строительство общественно-делового комплекса с подземным паркингом, который станет центром досуга и спорта с магазинами, кафе и ресторанами, привлекая внимание местных жителей. В результате на территории транспортного узла «Народное Ополчение» появится около 2,9 тысячи новых рабочих мест.

— Здесь расположены две станции метро: действующая БКЛ и строящаяся Рублево-Архангельской линии, а также маршруты наземного городского транспорта. Планируем реорганизовать прилегающую к нему территорию площадью 9,07 гектара, — написал мэр в своем канале в МАХ.

Москва в последние годы активно занимается реконструкцией городских парков, сохраняя их исторические особенности и обогащая современными объектами инфраструктуры для комфортного досуга, спорта и отдыха. Сейчас в планах — благоустройство Екатерининского парка. По словам главы города, в парке создадут комфортную среду для всех категорий граждан, включая ветеранов и лиц с особыми потребностями.