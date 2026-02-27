Синоптик Шувалов: морозы вернутся в Москву 5 марта

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что морозы вернутся в Москву 5 марта.

«Прогноз на выходные и начало весны достаточно интересный, без перепадов температур не обойдётся. Первые три дня календарной весны будут с оттепелью, в Москве и области 1—3 градуса тепла. А 4, 5 и 6 марта ждём небольшой провал вниз», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, по ночам ожидается -3...-8 °С, днём до -6 °С.

Как отметил Шувалов, затем снова прогнозируется потепление, ближе к 8 марта температура воздуха составит 0...+5 °С.

В свою очередь, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с RG.RU предположил, что огромные сугробы в столице в процессе снеготаяния превратятся примерно в 5 млн куб. м воды.

«Все эти потоки устремятся в реки, и вода выйдет из берегов», — спрогнозировал эксперт.

По его мнению, половодье в столичном регионе может начаться в конце марта.

Ранее климатолог Николай Терешонок рассказал, что в среднем снежный покров в Москве сходит в районе 2 апреля.