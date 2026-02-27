Синоптик рассказала о погоде в Москве в первые весенние дни

В целом погода в Москве в первые весенние дни будет соответствовать началу нового сезона. Если говорить о температурном режиме, то 1 и 2 марта в городе в течение суток ожидается 0 - плюс 2 градуса, по области – минус 2 – плюс 3 градуса. А 3 марта температура немного понизится – до 0 - минус 5 градусов в течение суток. Днем 4 марта температура воздуха сохранится на уровне 0 - минус 5 градусов. При этом ночь на 4 марта будет достаточно прохладной – до минус 9 градусов. Так что в первые два дня весны температура воздуха будет выше климатической нормы где-то на 4-5 градусов, а затем погода вернется к климатической норме.

Татьяна Позднякова Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости»