Синоптик рассказала о погоде в Москве в первые весенние дни
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с Рамблером рассказала о погоде в столичном регионе в первых числах марта.
В целом погода в Москве в первые весенние дни будет соответствовать началу нового сезона. Если говорить о температурном режиме, то 1 и 2 марта в городе в течение суток ожидается 0 - плюс 2 градуса, по области – минус 2 – плюс 3 градуса. А 3 марта температура немного понизится – до 0 - минус 5 градусов в течение суток. Днем 4 марта температура воздуха сохранится на уровне 0 - минус 5 градусов. При этом ночь на 4 марта будет достаточно прохладной – до минус 9 градусов. Так что в первые два дня весны температура воздуха будет выше климатической нормы где-то на 4-5 градусов, а затем погода вернется к климатической норме.Татьяна ПоздняковаВедущий специалист информационного агентства «Метеоновости»
На протяжении всей первой декады марта в Москве и области ожидаются небольшие осадки, отметила синоптик.
«Будет небольшой снежок – это когда за 12-часовой период выпадает не более 2 мм осадков (снег в эквиваленте жидкой воды). То есть снег будет подсыпать, но таких снегопадов, которые москвичи пережили за последнее время, уже не прогнозируется», - сказала она, уточнив, что таяние сугробов в Москве в начале первого весеннего месяца маловероятно.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве в шестой раз за февраль был обновлен суточный рекорд по высоте сугробов.