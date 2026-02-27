Работу 25 бесплатных катков «Московских сезонов» продлили до 8 марта

Расположенные в различных административных округах столицы 25 бесплатных катков будут работать до 8 марта, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

«Всю зиму горожане и гости столицы наслаждались катанием на коньках на 25 бесплатных катках «Московских сезонов», расположенных практически во всех округах столицы. Принято решение продлить удовольствие для любителей активного досуга и подарить возможность кататься на коньках вплоть до 8 марта. Самые крупные ледовые площадки ждут гостей в Марьино, Коптево, Вешняках, Щукино и Теплом Стане», – говорится в сообщении.

Как уточняется, несмотря на потепление, ледовые площадки останутся полностью пригодными для катания. Современные технологии, в частности, холодильные установки, позволяют поддерживать качество льда даже при плюсовой температуре. Между сеансами катания во время технических перерывов проводятся процедуры ухода за покрытием.

«На всех ледовых площадках работают пункты проката, где можно взять в аренду коньки и защитное снаряжение, а также помощника-пингвина для начинающих фигуристов и специальную обувь для тех, кто сопровождает на каток детей. В теплых помещениях также можно оставить вещи в специальных ячейках для хранения и переобуться в коньки в комфортных условиях. Здесь же работают пункты бесплатной заточки коньков», – добавили в пресс-службе.

Там отметили, что в будние дни катки открыты с 11:00 до 22:00, в выходные – с 10:00 до 22:00. Сеансы необходимо бронировать заранее на портале mos.ru.