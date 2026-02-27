Памятник белому медведю Диксону открыт в Московском зоопарке

На Новой территории Московского зоопарка открыли памятник белому медведю Диксону. Об этом сообщило Агентство "Москва".

© m24.ru

"Он (памятник. – Прим. ред.), конечно, немножко грустный, потому что история Диксона грустная. В 2022 году мы его привезли очень сильно травмированным. У него не работали задние лапы. Но вот такой случай объединил всех людей по всему миру", – сказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Она подчеркнула, что памятник является напоминанием о важности сохранения природы.

Белого медведя обнаружили в сентябре 2022 года на севере Красноярского края в крайне тяжелом состоянии – с огнестрельными ранениями, повреждением позвоночника и парализованными задними лапами.

Хищника эвакуировали в Норильск, затем доставили в зоопарк, где специалисты почти год боролись за его жизнь. В сентябре 2023 года Диксон умер во сне от сердечно-легочной недостаточности.

Ранее стало известно, что пойманная в Красноярском крае после выхода к местным жителям белая медведица проходит адаптацию в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Состояние хищницы удовлетворительное, она активно двигается. Весной ей проведут детальное медобследование.