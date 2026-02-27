Вероятность снегопадов в Москве в мартовские праздники оценили

Мощных снегопадов в Москве в период с 7 по 9 марта не ожидается. Вероятность осадков в столице в праздничные дни оценила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с News.ru.

Синоптик отметила, что в предстоящие выходные осадки, скорее всего, будут выпадать в смешанной фазе — в виде небольшого мокрого снега с моросью.

«Температура в ночные часы будет слабоотрицательная, а днем также несущественная оттепель. То есть ни всплеска тепла, ни всплеска холода на предстоящие праздники на данный момент не прогнозируется. Что особенно радует, так это переменная облачность, то есть днем будет проявляться солнышко, что приятно для первых весенних праздничных дней», — добавила эксперт.

Ранее Татьяна Позднякова предположила, что, если температура в начале весны продолжительное время будет выше климатической нормы, снег может начать таять уже в марте, а сойти полностью — в первой декаде апреля.