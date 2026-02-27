Ко Дню Арктики в Москве появилась ледяная инсталляция

Инсталляция "Лед растает, а мусор останется" появилась в Москве ко Дню Арктики, который отмечается 28 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Дзена.

© m24.ru

Ледяную инсталляцию можно увидеть на территории фудмолла "Три вокзала. Депо". Она представляет собой толщу льда, внутрь которой помещены фрагменты пластика, упаковки и бытовые отходы – то, что чаще всего находят во время экспедиций в Арктику. По мере таяния льда скрытые внутри объекты становятся заметнее.

До этого скульптура "Садовая лопатка" появилась у Дома культуры "ГЭС-2" на спуске к Водоотводному каналу. Она заменила "Большую глину № 4", которая находилась здесь с 2021 по 2025 год. Новая композиция представляет собой садовый инструмент, увеличенный во много раз.

Ранее памятник поэту Сергею Есенину открылся на новом месте в парке искусств "Музеон". Изначально монумент находился в глубине парка, но в год 130-летия со дня рождения поэта было принято решение перенести памятник. Теперь гостей, входящих в парк с Мароновского переулка, встречает не только скульптура поэта Михаила Лермонтова, но и Есенин.