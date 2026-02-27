На пригородные маршруты Москвы выйдут новые автобусы

В Москву начали поступать автобусы нового поколения ЛиАЗ Citymax 12 большого класса для работы на смежных маршрутах с Подмосковьем.

© ГК «СТТ»

В субботу, 28 февраля, они выйдут на маршрут 1 818 от станции метро "Филевский парк" до Одинцовского городского округа, сообщил журналистам гендиректор ГУП "Мосгортранс" Николай Асаул.

"Четыре года мы не принимали новых дизельных автобусов, вы знаете, что у нас политика перехода на электробусы, по городским маршрутам работают машины на электротяге, на газовой технике. Но для дальних маршрутов востребована техника на двигателях внутреннего сгорания и самых высоких экологических стандартов. Сегодня мы [присутствуем] на презентации первой полноценной партии новых автобусов. Приглашаю вас протестировать, прокатиться", - сказал глава Мосгортранса.

По его словам, 28 февраля 5 новых автобусов выйдут на пригородный маршрут 1 818 от станции метро "Филевский парк" до Международного университета в Одинцовском городском округе. Всего по заключенному ранее контракту в 2026 году ожидается поставка 97 автобусов ЛиАЗ Citymax12 для работы на пригородных маршрутах.

"Мы тестируем эту модель в разных режимах. Эта машина спроектирована с нуля в Нижнем Новгороде, она отличается повышенным уровнем комфорта как для пассажиров, так и для водителей. Здесь очень мягкая подвеска, увеличена площадь низкого пола, все поручни крепятся к боковым поверхностям, что облегчает уборку и повышает ее качество, особенно это актуально в зимнюю погоду, в слякоть", - отметил Асаул.

Кроме того, в автобусе стала шире площадка для колясок и крупного багажа, проходы между сиденьями и дверные проемы. Большая площадь остекления дает хороший обзор пассажирам и водителю. Транспорт полностью приспособлен для комфорта маломобильных пассажиров: для них предусмотрены специальные места, откидная аппарель и кнопки вызова водителя. Также в поездке можно зарядить телефон.