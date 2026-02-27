Более 100 приподнятых платформ организовали на остановках трамваев Москвы за год

Свыше 100 приподнятых платформ установили на трамвайных остановках по всей Москве в течение последнего года, сообщила пресс-служба Дептранса.

© mosmetro.ru

Как уточнили в транспортном ведомстве, более половины из них раньше находились на проезжей части. Сам проект реализовывался в партнерстве с комплексом городского хозяйства.

В департаменте выделили несколько преимуществ новых объектов. В частности, установленные платформы расположены на одном уровне с низким полом трамвая, что делает посадку и высадку пассажиров более безопасной, удобной и быстрой. Кроме того, сооружения снижают риск ДТП с участием пешеходов.

В свою очередь, на узких улицах, где невозможно расширить проезжую часть, устанавливаются платформы "венского" типа. Для этого специалисты поднимают проезжую часть до уровня низкого пола трамвая.

"Мы создаем доступную и безопасную городскую среду по задаче мэра Москвы Сергея Собянина. Значимый шаг в этом направлении – обустройство приподнятых платформ, которые позволяют пассажирам комфортно и безопасно заходить в трамвай и выходить из него. Это особенно важно для маломобильных и пожилых людей", – добавил заммэра по вопросам промышленности и транспорта Максим Ликсутов.

Ранее в Москве появилась остановка общественного транспорта "Союз театральных деятелей России". Остановку на Страстном бульваре переименовали в честь 150-летия Союза. Павильоны находятся по обе стороны от Нарышкинского сквера.

Сооружение располагается возле здания Союза на пути следования маршрутов м5 и № 511. В автобусах и электробусах уже объявляют новое название и показывают его на медиаэкранах.