Собянин: 10 станций МЖД обновят по стандартам московского транспорта

Столица поможет модернизировать 10 станций Ярославского и Павелецкого направлений Московской железной дороги (МЖД).

Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере Max.

«Москва поможет модернизировать 10 станций Ярославского и Павелецкого направлений МЖД. Проект реализует АО «Центральная ППК» совместно с правительством Москвы. В программу работ, рассчитанную на этот и следующий год, вошли четыре станции Ярославского направления – «Маленковская», «Яуза», «Лосиноостровская» и «Лось»; шесть станций Павелецкого направления – «Бирюлeво-Товарная», «Чертаново», «Варшавская», «Нагатинская», «Тульская», «Дербеневская», – написал Собянин.

По его словам, станции будут обновлены по стандартам московского транспорта и станут намного комфортнее для пассажиров. Там появятся современная инфраструктура, навесы во всю длину платформ, простая и понятная навигация, улучшенное освещение. Будут обновлены платформы, входные группы и турникеты.

«Станции интегрируем в единую транспортную систему города – с организацией быстрых и комфортных пересадок на другие виды транспорта. Проведeм благоустройство прилегающих территорий. В частности, остановки наземного транспорта перенесeм ближе к входам на станции, улучшим дорожное движение и сделаем удобные и безопасные переходы через проезжую часть. Это позволит повысить транспортную доступность станций и качество поездок пассажиров», – уточнил мэр.

Он подчеркнул, что после модернизации 10 станций улучшится транспортное обслуживание свыше миллиона жителей прилегающих районов.