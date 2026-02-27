1 марта в Москве может потеплеть до +4 °С

В выходные западные воздушные массы с Атлантики принесут в столичный регион оттепель, рассказал в беседе с RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«В субботу днём в Москве ожидается температура в пределах +1…+3 °С, а в воскресенье — +2…+4 °С. В ночные часы ещё могут быть небольшие морозы — -3…+2 °С. Температуру 0…+2 °С скорее стоит ожидать в ночь на воскресенье», — поделился он.

Ветер в субботу будет дуть с юго-запада, а в воскресенье — с запада со скоростью 5—10 м/с, продолжил синоптик.

«Во второй половине воскресенья ветер несколько утихнет. Атмосферное давление в выходные понизится до 753 мм рт. ст.», — отметил он.

По его словам, предстоящей ночью ещё будет идти снег.

«А в субботу может пойти дождь после смешанной фазы осадков. В воскресенье, скорее всего, без осадков. Гололедицу местами стоит ожидать в ночные часы, в утренние часы в субботу», — подытожил он.

