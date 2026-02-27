Собянин отметил роль НКО в жизни Москвы

В Москве зарегистрировано более 30 тыс. некоммерческих организаций (НКО), около 11 тыс. из них ведут социально ориентированную деятельность.

Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в мессенджере Max.

«Сегодня – День некоммерческих организаций. Некоммерческие организации – надежные партнеры города в заботе о москвичах, нуждающихся в особом внимании. НКО дополняют масштабную систему государственной помощи индивидуальными решениями и уникальными услугами. В столице зарегистрировано больше 30 тыс. НКО. Около 11 тыс. из них ведут социально ориентированную деятельность: заботятся о детях и многодетных семьях, поддерживают людей с инвалидностью, участников СВО и их близких, бездомных животных, сохраняют культурные и исторические ценности, окружающую среду», – написал Собянин.

Он отметил, что город, в свою очередь, оказывает некоммерческому сектору поддержку по разным направлениям и создает благоприятные условия для реализации важных социальных инициатив НКО.

«Создана целая сеть коворкинг-центров – крупнейшая в стране система бесплатной поддержки для социально ориентированных НКО. Сегодня открыто уже 13 площадок, работающих во всех округах столицы. Две из них появились в прошлом году: в павильоне №44 «Кролиководство» на ВДНХ и в районном центре «Нева» на севере города», – рассказал мэр.

По его словам, также выделяются помещения в безвозмездное пользование на три года на конкурсной основе с возможностью пролонгации договоров. В настоящее время в 53 обустроенных офисах общей площадью больше 13 тыс. кв. м НКО организуют работу инклюзивных мастерских и оказывают социальные услуги различным категориям горожан. Помимо этого, для НКО в городе действует льготная ставка на аренду помещений для работы – 4,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

«Для НКО проводятся: конкурс грантов мэра Москвы – на реализацию своей инициативы можно получить от 500 тыс. до 5 млн руб. Общий бюджет конкурса – 600 млн руб. Благодаря ему гранты получили уже свыше 3,8 тыс. проектов некоммерческих организаций. Конкурс грантов «Москва – добрый город» с ежегодным фондом 400 млн руб. и грантами от 500 тыс. до 10 млн руб. Ежегодно конкурс совершенствуется: меняется не только инструментарий, но и его содержание, а также расширяются возможности для участия. Например, в прошлом году заявки на него могли подавать молодые НКО с опытом работы от полугода. А для организаций, созданных участниками СВО, ограничений по дате регистрации не было вообще. Всего за семь лет победителями стали 738 проектов НКО, между которыми распределили 2,8 млрд руб.», – подчеркнул Собянин.

Также важным шагом поддержки стал запуск благотворительного сервиса на mos.ru, где можно поддержать проверенные фонды всего в несколько кликов. С помощью сервиса подопечным НКО жители столицы уже направили больше 293 млн руб. Кроме того, был запущен первый в России социальный маркетплейс «Москва – добрый город». Эта площадка позволяет людям с особенностями здоровья зарабатывать на изготовлении товаров и профессионально реализовываться. Общий объем продаж маркетплейса – свыше 100 млн руб.