Жители столицы могут выбрать детские спектакли в сервисе «Мосбилет»

В «Мосбилете» доступны спектакли на городских площадках, подведомственных столичному Департаменту культуры. Прийти можно даже с самыми маленькими зрителями. Рассказываем о нескольких постановках, где ваш малыш сделает первые шаги в мир сказки.

© Театр Сатиры

Самых юных зрителей приглашают на динамичный камерный спектакль, в котором расскажут историю о сотворении мира. Это ли не волшебство, когда ребенок в игре создает собственную вселенную? Спектакль повествует о радости творчества, рождении нового и о том, как важно не бояться выходить за привычные границы. Ведь именно через игру и воображение дети познают мир и учатся создавать что-то свое.

Действие разворачивается шведском городе с острыми крышами. Главного героя все зовут Малышом. Он мечтает о собаке, которая стала бы для него преданным другом. И однажды такой друг появляется — веселый и в меру упитанный Карлсон, который живет на крыше.

Вместе они переживают много приключений: встречают жуликов Филле и Рулле, играют в привидение, укрощают строгую домоправительницу фрекен Бок. Карлсон часто улетает, но всякий раз возвращается. Спектакль по знаменитой повести Астрид Линдгрен расскажет о том, как важно верить в чудеса, передает сайт мэра Москвы.

В московском драматическом театре «Модерн» 1 марта также состоится открытая репетиция нового спектакля Юрия Грымова «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова. У зрителей есть редкая возможность подсмотреть за тем, как рождается спектакль и как режиссер взаимодействует с актерами и техническими службами.